Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 15: Infineon
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 14: DEUTZ
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ von 12,90 auf 13,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG
Platz 13: NVIDIA
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 12: KRONES
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KRONES mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Krones AG
Platz 11: Siemens Energy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 10: Apple
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Fielmann
Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 63 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fielmann AG
Platz 8: adidas
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Zur Analyse
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Platz 7: Shell
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Oracle
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Porsche AG
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 39 auf 59 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
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Platz 4: Kontron
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Kontron
Platz 3: Adyen
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Givaudan
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3300 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Fraport
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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