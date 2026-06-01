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Kaufempfehlungen KW 24

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

12.06.26 14:35 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/24: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: Infineon

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 14: DEUTZ

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ von 12,90 auf 13,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

Platz 13: NVIDIA

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com

Platz 12: KRONES

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KRONES mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Krones AG

Platz 11: Siemens Energy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 10: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Platz 9: Fielmann

Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Fielmann beim Kursziel von 63 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fielmann AG

Platz 8: adidas

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für adidas von 170 auf 210 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com

Platz 7: Shell

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Semmick Photo / Shutterstock.com

Platz 6: Oracle

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 5: Porsche AG

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 39 auf 59 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ben Smith / Shutterstock.com

Platz 4: Kontron

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Kontron

Platz 3: Adyen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 2: Givaudan

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3300 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 1: Fraport

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Bildquellen: Stuart Monk / Shutterstock.com, diez artwork / Shutterstock.com