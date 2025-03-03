Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Micron Technology
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron mehr als verdoppelt von bisher 525 auf 1200 US-Dollar und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: Siltronic
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach einer angekündigten Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 13: Allianz
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 504 auf 684 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: DHL
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Deutsche Post
Platz 11: Amazon
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 10: Redcare Pharmacy
Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy
Platz 9: BMW
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zur Prognosesenkung von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Broadcom
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Broadcom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 7: AMD
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AMD von 525 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Bayer
Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: AUTO1
Jefferies hat die Einstufung für AUTO1 nach der Veröffentlichung längerfristiger Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 3: SAP
Die Privatbank Berenberg hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 2: SUSS MicroTec
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 92 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE
Platz 1: Rheinmetall
Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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