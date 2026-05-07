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Kaufempfehlungen KW 26

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

26.06.26 10:32 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/26: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Platz 15: Siemens Energy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 14: RWE

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

Platz 13: Nordex

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex anlässlich der US-Aufträge im Gesamtumfang von 484 Megawatt mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 12: Oracle

Das Analysehaus Jefferies hat Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 11: BMW

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 108 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Platz 10: DEUTZ

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DEUTZ nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

Platz 9: Nike

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einem angekündigten Wechsel in der Unternehmensführung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com

Platz 8: PUMA

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für PUMA von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA

Platz 7: Richemont

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com

Platz 6: Rheinmetall

Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Rheinmetall von 2188 auf 1705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 5: Micron Technology

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Micron massiv angehoben von 550 auf 1540 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com

Platz 4: Infineon

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 3: AMD

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 455 auf 670 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: Redaktion finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 2: Bayer

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 1: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung von Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Bildquellen: Lightspring / Shutterstock.com, asiandelight / Shutterstock.com