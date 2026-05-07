Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 15: Siemens Energy
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 14: RWE
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE
Platz 13: Nordex
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex anlässlich der US-Aufträge im Gesamtumfang von 484 Megawatt mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Oracle
Das Analysehaus Jefferies hat Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: BMW
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 108 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: DEUTZ
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DEUTZ nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG
Platz 9: Nike
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach einem angekündigten Wechsel in der Unternehmensführung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com
Platz 8: PUMA
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für PUMA von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA
Platz 7: Richemont
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 165 auf 200 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Rheinmetall
Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Rheinmetall von 2188 auf 1705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Micron Technology
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Micron massiv angehoben von 550 auf 1540 US-Dollar und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Infineon
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 74 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: AMD
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 455 auf 670 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Bayer
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Apple
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Ankündigung von Preiserhöhungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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