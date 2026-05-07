Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: HENSOLDT
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für HENSOLDT im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT
Platz 14: UBS
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 13: NVIDIA
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 315 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
Platz 12: AB InBev
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB InBev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 11: SMA Solar
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar
Platz 10: Siltronic
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic vor dem am 30. Juli erwarteten Zwischenbericht zum zweiten Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 9: Schneider Electric
Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Platz 8: BMW
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Teerapun / Shutterstock.com
Platz 7: Nike
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 57 auf 53 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com
Platz 6: Infineon
Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 5: Meta Platforms
Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 865 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 4: Heidelberg Materials
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 3: Siemens Energy
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 2: Rheinmetall
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2035 auf 2000 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 1: Pfizer
Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Rob Wilson / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Lightspring / Shutterstock.com, asiandelight / Shutterstock.com