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Kaufempfehlungen KW 27

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

03.07.26 13:20 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/27: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: HENSOLDT

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für HENSOLDT im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT

Platz 14: UBS

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 13: NVIDIA

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 315 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Platz 12: AB InBev

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB InBev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 11: SMA Solar

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar

Platz 10: Siltronic

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic vor dem am 30. Juli erwarteten Zwischenbericht zum zweiten Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 9: Schneider Electric

Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Platz 8: BMW

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 7: Nike

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 57 auf 53 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TonyV3112 / Shutterstock.com

Platz 6: Infineon

Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 5: Meta Platforms

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 865 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 4: Heidelberg Materials

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 3: Siemens Energy

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 2: Rheinmetall

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2035 auf 2000 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 1: Pfizer

Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Rob Wilson / Shutterstock.com

Bildquellen: Lightspring / Shutterstock.com, asiandelight / Shutterstock.com