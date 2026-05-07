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Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2035 auf 2000 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 865 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Zur Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 57 auf 53 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic vor dem am 30. Juli erwarteten Zwischenbericht zum zweiten Quartal von 103 auf 100 Euro gesenkt. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB InBev mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 315 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für HENSOLDT im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Heute im Fokus KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon, Lufthansa im Fokus Starke Absatzzahlen vs. Kursrutsch: Das steckt hinter dem stärksten Einbruch der Tesla-Aktie seit rund einem Jahr. Rheinmetall: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen. VW-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab. JPMorgan bleibt für Deutsche Bank optimistisch. Proteste bei Mercedes-Benz.

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