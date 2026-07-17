Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Fresenius
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius
Platz 14: Redcare Pharmacy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy
Platz 13: Deutsche Telekom
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 12: AIXTRON
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AIXTRON mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON
Platz 11: Amazon
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com
Platz 10: BMW
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 9: SpaceX
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Platz 8: Siemens Energy
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 7: Commerzbank
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 6: ASML
Die DZ Bank hat ASML nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 1300 auf 1800 Euro angehoben. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 5: Delivery Hero
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero
Platz 4: VINCI
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für VINCI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com
Platz 3: Bayer
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 2: SMA Solar
Deutsche Bank Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 75 Euro angehoben. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar
Platz 1: Netflix
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 118 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Netflix
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