DAX 24.735 -0,7%ESt50 6.202 -1,3%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,22 -2,4%Nas 25.302 -2,2%Bitcoin 54.964 -1,4%Euro 1,1429 -0,2%Öl 86,5 +2,6%Gold 3.988 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kaufempfehlungen KW 29

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 26/29: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Fresenius

Platz 15: Fresenius

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius

Redcare Pharmacy

Platz 14: Redcare Pharmacy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy

Deutsche Telekom

Platz 13: Deutsche Telekom

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Steinert / Shutterstock.com

AIXTRON

Platz 12: AIXTRON

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AIXTRON mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON

Amazon

Platz 11: Amazon

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com

BMW

Platz 10: BMW

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

SpaceX

Platz 9: SpaceX

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Siemens Energy

Platz 8: Siemens Energy

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Commerzbank

Platz 7: Commerzbank

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

ASML

Platz 6: ASML

Die DZ Bank hat ASML nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 1300 auf 1800 Euro angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Delivery Hero

Platz 5: Delivery Hero

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero

VINCI

Platz 4: VINCI

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für VINCI auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Bayer

Platz 3: Bayer

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

SMA Solar

Platz 2: SMA Solar

Deutsche Bank Research hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 75 Euro angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar

Netflix

Platz 1: Netflix

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 118 auf 85 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Netflix

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com, Lightspring / Shutterstock.com