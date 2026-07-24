Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Platz 15: Microsoft
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
Platz 14: Siemens Energy
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 13: Ryanair
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Deutsche Telekom
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: AMD
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen.Zur Analyse
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Platz 10: Jungheinrich
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG
Platz 9: Novartis
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: lucarista / Shutterstock.com
Platz 8: BASF
Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 7: NVIDIA
Die DZ Bank hat die Einstufung für NVIDIA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 275 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Tesla
Die DZ Bank hat Tesla von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 385 US-Dollar. Zur Analyse
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Platz 5: STMicroelectronics
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Alphabet A
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen.Zur Analyse
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Platz 3: Sartorius
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 2: arGEN-X
Das Analysehaus Jefferies hat nach vorgelegten Quartalszahlen das in US-Dollar lautende Kursziel für arGEN-X von 1013 auf 1060 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: SAP
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Zur Analyse
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