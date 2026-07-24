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Kaufempfehlungen KW 30

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
148.65 EUR -0.65 EUR -0.44 %
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Amgen Inc.
323.65 EUR 1.65 EUR 0.51 %
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Apple Inc.
282.90 EUR 0.55 EUR 0.19 %
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Boeing Co.
183.66 EUR 1.86 EUR 1.02 %
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Chevron Corp.
170.56 EUR -2.06 EUR -1.19 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
182.70 EUR 2.70 EUR 1.5 %
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Merck Co.
114.76 EUR -0.06 EUR -0.05 %
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Microsoft Corp.
338.50 EUR 2.60 EUR 0.77 %
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NVIDIA Corp.
182.34 EUR -0.78 EUR -0.43 %
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Salesforce
138.38 EUR 1.64 EUR 1.20 %
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UnitedHealth Inc.
371.60 EUR -1.00 EUR -0.27 %
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Verizon Inc.
38.49 EUR -0.56 EUR -1.43 %
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Walt Disney
82.06 EUR 0.12 EUR 0.15 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,711.65 USD -506.93 USD -0.97 %
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Aktien Empfehlungen KW 26/30: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Microsoft

Platz 15: Microsoft

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Microsoft vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Siemens Energy

Platz 14: Siemens Energy

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Ryanair

Platz 13: Ryanair

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 12: Deutsche Telekom

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

AMD

Platz 11: AMD

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Jungheinrich

Platz 10: Jungheinrich

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG

Novartis

Platz 9: Novartis

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: lucarista / Shutterstock.com

BASF

Platz 8: BASF

Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

NVIDIA

Platz 7: NVIDIA

Die DZ Bank hat die Einstufung für NVIDIA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 275 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Tesla

Platz 6: Tesla

Die DZ Bank hat Tesla von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft bei einem unveränderten fairen Aktienwert von 385 US-Dollar. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

STMicroelectronics

Platz 5: STMicroelectronics

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Alphabet A

Platz 4: Alphabet A

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Sartorius

Platz 3: Sartorius

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

arGEN-X

Platz 2: arGEN-X

Das Analysehaus Jefferies hat nach vorgelegten Quartalszahlen das in US-Dollar lautende Kursziel für arGEN-X von 1013 auf 1060 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

SAP

Platz 1: SAP

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com

Bildquellen: peterschreiber.media / shutterstock.com, Stuart Monk / Shutterstock.com