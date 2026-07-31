Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 15: LVMH
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 14: Roche
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 395,00 auf 434,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Givaudan
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3300 auf 3650 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Coca-Cola
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 11: TeamViewer
Die DZ Bank hat den fairen Wert für TeamViewer von 7 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: SAP
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Deutsche Bank
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Renault
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Mercedes-Benz
Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Meta Platforms
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 5: adidas
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Microsoft
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 3: Siltronic
Deutsche Bank Research hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 100 Euro angehoben. Zur Analyse
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Platz 2: Siemens Healthineers
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zu den Jahreszielen 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,30 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 1: ASML
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Zur Analyse
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