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Kaufempfehlungen KW 31

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/31: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

LVMH

Platz 15: LVMH

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TungCheung / Shutterstock.com

Roche

Platz 14: Roche

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 395,00 auf 434,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Givaudan

Platz 13: Givaudan

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3300 auf 3650 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Coca-Cola

Platz 12: Coca-Cola

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: oneinchpunch / Shutterstock.com

TeamViewer

Platz 11: TeamViewer

Die DZ Bank hat den fairen Wert für TeamViewer von 7 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: II.studio / Shutterstock.com

SAP

Platz 10: SAP

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 9: Deutsche Bank

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com

Renault

Platz 8: Renault

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Mercedes-Benz

Platz 7: Mercedes-Benz

Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ben bryant / Shutterstock.com

Meta Platforms

Platz 6: Meta Platforms

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

adidas

Platz 5: adidas

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com

Microsoft

Platz 4: Microsoft

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Siltronic

Platz 3: Siltronic

Deutsche Bank Research hat Siltronic nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 100 Euro angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Siemens Healthineers

Platz 2: Siemens Healthineers

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen und Aussagen zu den Jahreszielen 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,30 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: testing / Shutterstock.com

ASML

Platz 1: ASML

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Bildquellen: Oliver Sved / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com