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Kaufempfehlungen KW 33

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/33: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Allianz

Platz 15: Allianz

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Rheinmetall

Platz 14: Rheinmetall

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 13: Deutsche Telekom

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

ASML

Platz 12: ASML

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

NVIDIA

Platz 11: NVIDIA

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für NVIDIA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

GEA

Platz 10: GEA

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GEA nach endgültigen Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: GEA

Jungheinrich

Platz 9: Jungheinrich

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG

Siemens Energy

Platz 8: Siemens Energy

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

JENOPTIK

Platz 7: JENOPTIK

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von JENOPTIK von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

TUI

Platz 6: TUI

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TUI nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

HENSOLDT

Platz 5: HENSOLDT

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HENSOLDT nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT

E.ON

Platz 4: E.ON

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für E.ON nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Vincorion

Platz 3: Vincorion

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion nach Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: VINCORION

Volkswagen

Platz 2: Volkswagen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 121 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Deutsche Pfandbriefbank

Platz 1: Deutsche Pfandbriefbank

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Bildquellen: cooperr / Shutterstock.com, Raymond Boyd/Getty Images