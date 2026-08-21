Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Platz 15: SpaceX
Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com
Platz 14: RWE
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE
Platz 13: E.ON
Deutsche Bank Research hat E.ON auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 12: UBS
Die US-Bank JPMorgan hat UBS mit einem Kursziel von 46 Franken auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 11: JOST Werke
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für JOST Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: JOST Werke
Platz 10: Hypoport
Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 9: adidas
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com
Platz 8: Novartis
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: lucarista / Shutterstock.com
Platz 7: TUI
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TUI von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 6: NVIDIA
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für NVIDIA vor Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Platz 5: Sartorius
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von 'Neutral' auf 'Buy' hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 4: DocMorris
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11,50 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 3: Walmart
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal von 155 auf 130 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.walmart.com
Platz 2: CTS Eventim
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 1: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Bildquellen: Stuart Monk / Shutterstock.com, peterschreiber.media / shutterstock.com