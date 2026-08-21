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Kaufempfehlungen KW 34

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/34: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

SpaceX

Platz 15: SpaceX

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

RWE

Platz 14: RWE

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

E.ON

Platz 13: E.ON

Deutsche Bank Research hat E.ON auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

UBS

Platz 12: UBS

Die US-Bank JPMorgan hat UBS mit einem Kursziel von 46 Franken auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

JOST Werke

Platz 11: JOST Werke

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für JOST Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JOST Werke

Hypoport

Platz 10: Hypoport

Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

adidas

Platz 9: adidas

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für adidas auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com

Novartis

Platz 8: Novartis

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: lucarista / Shutterstock.com

TUI

Platz 7: TUI

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TUI von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

NVIDIA

Platz 6: NVIDIA

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für NVIDIA vor Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Sartorius

Platz 5: Sartorius

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 240 auf 300 Euro angehoben und die Papiere von 'Neutral' auf 'Buy' hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

DocMorris

Platz 4: DocMorris

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 11,50 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Walmart

Platz 3: Walmart

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal von 155 auf 130 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.walmart.com

CTS Eventim

Platz 2: CTS Eventim

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Willy Barton / Shutterstock.com

Siemens Energy

Platz 1: Siemens Energy

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Bildquellen: Stuart Monk / Shutterstock.com, peterschreiber.media / shutterstock.com

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