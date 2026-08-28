DAX 26.537 +0,6%ESt50 6.474 +0,8%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,30 -1,6%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.122 -1,1%Euro 1,1641 -0,1%Öl 89,7 -0,0%Gold 4.604 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kaufempfehlungen KW 35

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 26/35: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

AIXTRON

Platz 15: AIXTRON

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AIXTRON auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON

DocMorris

Platz 14: DocMorris

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 11,5 auf 12,5 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Boeing

Platz 13: Boeing

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Ottobock

Platz 12: Ottobock

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ottobock von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roman Babakin / Shutterstock.com

Novartis

Platz 11: Novartis

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

SpaceX

Platz 10: SpaceX

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Wirestock Creators / Shutterstock.com

E.ON

Platz 9: E.ON

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für E.ON von 19,30 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

OHB

Platz 8: OHB

Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Siemens Energy

Platz 7: Siemens Energy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Salesforce

Platz 6: Salesforce

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

DEUTZ

Platz 5: DEUTZ

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für DEUTZ von 12 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

NVIDIA

Platz 4: NVIDIA

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

SUSS MicroTec

Platz 3: SUSS MicroTec

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SUSS MicroTec mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE

ASTA Energy

Platz 2: ASTA Energy

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASTA Energy mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASTA

Gerresheimer

Platz 1: Gerresheimer

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.