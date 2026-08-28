Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: AIXTRON
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AIXTRON auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON
Platz 14: DocMorris
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 11,5 auf 12,5 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 13: Boeing
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com
Platz 12: Ottobock
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ottobock von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 11: Novartis
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com
Platz 10: SpaceX
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Platz 9: E.ON
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für E.ON von 19,30 auf 21 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 8: OHB
Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung von OHB beim Kursziel von 290 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: Siemens Energy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 6: Salesforce
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com
Platz 5: DEUTZ
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für DEUTZ von 12 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG
Platz 4: NVIDIA
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Platz 3: SUSS MicroTec
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SUSS MicroTec mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE
Platz 2: ASTA Energy
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASTA Energy mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASTA
Platz 1: Gerresheimer
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com