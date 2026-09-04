DAX 26.049 +0,2%ESt50 6.381 -0,0%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,47 +1,0%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.456 -0,6%Euro 1,1620 -0,1%Öl 95,1 -0,5%Gold 4.482 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kaufempfehlungen KW 36

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 26/36: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

UBS

Platz 15: UBS

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach einer Empfehlung der Schweizer Ständeratskommission zur Bankenregulierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Fielmann

Platz 14: Fielmann

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fielmann von 63 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fielmann AG

RWE

Platz 13: RWE

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 68 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

DEUTZ

Platz 12: DEUTZ

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ von 13,20 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

ASML

Platz 11: ASML

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2250 auf 2350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Rheinmetall

Platz 10: Rheinmetall

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1800 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Siemens Energy

Platz 9: Siemens Energy

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Salesforce

Platz 8: Salesforce

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 7: Deutsche Bank

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 37,00 auf 43,75 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com

Broadcom

Platz 6: Broadcom

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 470 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Delivery Hero

Platz 5: Delivery Hero

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero

Bayer

Platz 4: Bayer

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Volkswagen

Platz 3: Volkswagen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Siemens Healthineers

Platz 2: Siemens Healthineers

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: testing / Shutterstock.com

BP

Platz 1: BP

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit der Finanzchefin Kate Thomson mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.