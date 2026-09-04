Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Platz 15: UBS
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach einer Empfehlung der Schweizer Ständeratskommission zur Bankenregulierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 14: Fielmann
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fielmann von 63 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fielmann AG
Platz 13: RWE
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 68 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE
Platz 12: DEUTZ
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ von 13,20 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG
Platz 11: ASML
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 2250 auf 2350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 10: Rheinmetall
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1800 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 9: Siemens Energy
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 8: Salesforce
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Deutsche Bank
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 37,00 auf 43,75 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com
Platz 6: Broadcom
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 470 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 5: Delivery Hero
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero
Platz 4: Bayer
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 3: Volkswagen
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Siemens Healthineers
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: BP
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit der Finanzchefin Kate Thomson mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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