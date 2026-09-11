Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Nemetschek
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group
Platz 14: Deutsche Bank
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 13: DWS
Das Analysehaus Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Zur Analyse
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Platz 12: UBS
JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 46 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Roche
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 410 auf 430 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 10: Infineon
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 9: Inditex
Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Inditex
Platz 8: Salesforce
Die US-Bank JPMorgan hat Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com
Platz 7: adidas
Die kanadische Bank RBC hat adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: ASML
Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 5: Volkswagen
Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Bayer
Deutsche Bank Research hat Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: Shell
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Fraport
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 1: Oracle
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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