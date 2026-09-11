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Kaufempfehlungen KW 37

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/37: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Nemetschek

Platz 15: Nemetschek

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group

Deutsche Bank

Platz 14: Deutsche Bank

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 39 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Slava2009 / Shutterstock.com

DWS

Platz 13: DWS

Das Analysehaus Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Olga P Galkina / Shutterstock.com

UBS

Platz 12: UBS

JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 46 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 11: Roche

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 410 auf 430 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Infineon

Platz 10: Infineon

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Inditex

Platz 9: Inditex

Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Inditex

Salesforce

Platz 8: Salesforce

Die US-Bank JPMorgan hat Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

adidas

Platz 7: adidas

Die kanadische Bank RBC hat adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com

ASML

Platz 6: ASML

Die US-Bank JPMorgan hat ASML mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Volkswagen

Platz 5: Volkswagen

Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Bayer

Platz 4: Bayer

Deutsche Bank Research hat Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Shell

Platz 3: Shell

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 50 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Fraport

Platz 2: Fraport

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Oracle

Platz 1: Oracle

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 290 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com, peterschreiber.media/ shutterstock.com

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