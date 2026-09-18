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Kaufempfehlungen KW 38

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/38: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Sanofi

Platz 15: Sanofi

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Boeing

Platz 14: Boeing

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Siemens

Platz 13: Siemens

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

LVMH

Platz 12: LVMH

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TungCheung / Shutterstock.com

Netflix

Platz 11: Netflix

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: jejim / Shutterstock.com

Heidelberg Materials

Platz 10: Heidelberg Materials

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com

Volkswagen

Platz 9: Volkswagen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

BioNTech

Platz 8: BioNTech

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BioNTech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images

Zalando

Platz 7: Zalando

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Investor-Relations-Präsentation auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hannelore Foerster/Getty Images

Bilfinger

Platz 6: Bilfinger

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Porsche

Platz 5: Porsche

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ben Smith / Shutterstock.com

Saint-Gobain

Platz 4: Saint-Gobain

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

RENK

Platz 3: RENK

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RENK bei einem unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

SAP

Platz 2: SAP

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Redcare Pharmacy

Platz 1: Redcare Pharmacy

Deutsche Bank Research hat die fundamentale Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy

Bildquellen: pupunkkop / Shutterstock.com, SergeyP / Shutterstock.com

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