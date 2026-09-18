Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 15: Sanofi
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: Boeing
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Siemens
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: LVMH
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Netflix
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: Heidelberg Materials
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Volkswagen
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: BioNTech
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BioNTech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Zalando
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach einer Investor-Relations-Präsentation auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Bilfinger
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 5: Porsche
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Saint-Gobain
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: RENK
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RENK bei einem unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 2: SAP
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Redcare Pharmacy
Deutsche Bank Research hat die fundamentale Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy
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