Nach US-Inflationsdaten: DAX in Grün -- Wall Street fester -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Kaufempfehlungen KW 39

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

26.09.25 15:17 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 25/39: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Platz 15: Glencore

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 14: STRÖER

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für STRÖER von 71 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: STRÖER

Platz 13: NVIDIA

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Platz 12: TUI

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TUI auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 11: NORMA

Die DZ Bank hat die Einstufung für NORMA Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: NORMA Group

Platz 10: Orsted

Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: oleschwander / Shutterstock.com

Platz 9: BASF

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 8: Gerresheimer

Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Platz 7: TotalEnergies

Die kanadische Bank RBC hat TotalEnergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HJBC / Shutterstock.com

Platz 6: KWS SAAT

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS SAAT mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: KWS Saat

Platz 5: Merck

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Merck KGaA

Platz 4: Rheinmetall

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 3: Siemens Energy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 2: SAP

Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 1: Siemens Healthineers

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: testing / Shutterstock.com

