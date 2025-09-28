Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: Glencore
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 14: STRÖER
Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für STRÖER von 71 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 13: NVIDIA
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 205 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 12: TUI
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TUI auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 11: NORMA
Die DZ Bank hat die Einstufung für NORMA Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 10: Orsted
Die Schweizer Großbank UBS hat Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse
Platz 9: BASF
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 8: Gerresheimer
Die Anleger haben nach Ansicht der Investmentbank Barclays am Mittwoch übertrieben auf die Überprüfung von Gerresheimer durch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin reagiert. Zur Analyse
Platz 7: TotalEnergies
Die kanadische Bank RBC hat TotalEnergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 6: KWS SAAT
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS SAAT mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Merck
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 4: Rheinmetall
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Siemens Energy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 2: SAP
Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 1: Siemens Healthineers
Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zur Analyse
