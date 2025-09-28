Kaufempfehlungen KW 39

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

26.09.25 15:17 Uhr

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Bildquellen: Holmes Su / Shutterstock.com, Pisit.Sj / Shutterstock.com