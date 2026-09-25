Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 15: Broadcom
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Broadcom nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 14: Rheinmetall
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 13: NVIDIA
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat NVIDIA nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
Platz 12: SAP
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 11: Meta Platforms
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 710 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com
Platz 10: BMW
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 9: Vonovia
Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach einem Gespräch auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE
Platz 8: TUI
Die US-Bank JPMorgan hat TUI mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 7: thyssenkrupp
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG
Platz 6: BP
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 550 auf 675 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse
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Platz 5: Siemens
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: TotalEnergies
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für TotalEnergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: Tesla
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor neuen Quartals-Auslieferzahlen mit einem Kursziel von 480 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: HelloFresh
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HelloFresh nach reduzierten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HelloFresh SE
Platz 1: Oracle
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Oracle mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
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