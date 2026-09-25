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Kaufempfehlungen KW 39

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/39: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Broadcom

Platz 15: Broadcom

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Broadcom nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Rheinmetall

Platz 14: Rheinmetall

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

NVIDIA

Platz 13: NVIDIA

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat NVIDIA nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

SAP

Platz 12: SAP

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Meta Platforms

Platz 11: Meta Platforms

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 710 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

BMW

Platz 10: BMW

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Vonovia

Platz 9: Vonovia

Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach einem Gespräch auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE

TUI

Platz 8: TUI

Die US-Bank JPMorgan hat TUI mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

thyssenkrupp

Platz 7: thyssenkrupp

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

BP

Platz 6: BP

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 550 auf 675 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Siemens

Platz 5: Siemens

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

TotalEnergies

Platz 4: TotalEnergies

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für TotalEnergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HJBC / Shutterstock.com

Tesla

Platz 3: Tesla

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor neuen Quartals-Auslieferzahlen mit einem Kursziel von 480 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

HelloFresh

Platz 2: HelloFresh

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HelloFresh nach reduzierten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HelloFresh SE

Oracle

Platz 1: Oracle

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Oracle mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Bildquellen: Holmes Su / Shutterstock.com, Holmes Su / Shutterstock.com

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