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Kaufempfehlungen KW 40

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

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Aktien Empfehlungen KW 26/40: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

SpaceX

Platz 15: SpaceX

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

HelloFresh

Platz 14: HelloFresh

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh von 9 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HelloFresh SE

BASF

Platz 13: BASF

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

OHB

Platz 12: OHB

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

RENK

Platz 11: RENK

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RENK von 75 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

ASML

Platz 10: ASML

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Meta Platforms

Platz 9: Meta Platforms

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 875 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Apple

Platz 8: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

adidas

Platz 7: adidas

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: paul prescott / Shutterstock.com

Bayer

Platz 6: Bayer

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Siemens

Platz 5: Siemens

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Industriekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vladi333 / Shutterstock.com

Infineon

Platz 4: Infineon

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Continental

Platz 3: Continental

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Micron Technology

Platz 2: Micron Technology

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Micron Technology nach Zahlen mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com

CTS Eventim

Platz 1: CTS Eventim

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Willy Barton / Shutterstock.com

Bildquellen: domnitsky / Shutterstock.com, Tang Yan Song / Shutterstock.com

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