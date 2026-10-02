Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Platz 15: SpaceX
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 14: HelloFresh
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HelloFresh von 9 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HelloFresh SE
Platz 13: BASF
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 12: OHB
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 11: RENK
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RENK von 75 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 10: ASML
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 9: Meta Platforms
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 875 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 8: Apple
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Platz 7: adidas
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: paul prescott / Shutterstock.com
Platz 6: Bayer
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 5: Siemens
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Industriekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vladi333 / Shutterstock.com
Platz 4: Infineon
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 3: Continental
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 2: Micron Technology
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Micron Technology nach Zahlen mit einem Kursziel von 1540 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com
Platz 1: CTS Eventim
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Willy Barton / Shutterstock.com
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