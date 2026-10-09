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Kaufempfehlungen KW 41

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/41: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Tesla

Platz 15: Tesla

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

HENSOLDT

Platz 14: HENSOLDT

Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT

Deutsche Telekom

Platz 13: Deutsche Telekom

Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 12: Deutsche Bank

Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Slava2009 / Shutterstock.com

MTU

Platz 11: MTU

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: MTU Aero Engines

UBS

Platz 10: UBS

JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com

thyssenkrupp

Platz 9: thyssenkrupp

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

DEUTZ

Platz 8: DEUTZ

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DEUTZ von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

BioNTech

Platz 7: BioNTech

Die Privatbank Berenberg hat BioNTech auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images

Daimler Truck

Platz 6: Daimler Truck

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Meta

Platz 5: Meta

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Vincorion

Platz 4: Vincorion

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: VINCORION

Heidelberg Materials

Platz 3: Heidelberg Materials

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 211 Euro gesenkt, die Aktie aber von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com

Rheinmetall

Platz 2: Rheinmetall

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Mercedes-Benz

Platz 1: Mercedes-Benz

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Bildquellen: Stuart Monk / Shutterstock.com, Holmes Su / Shutterstock.com

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