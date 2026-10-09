Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: Tesla
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Platz 14: HENSOLDT
Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 98 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT
Platz 13: Deutsche Telekom
Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 12: Deutsche Bank
Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Slava2009 / Shutterstock.com
Platz 11: MTU
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: MTU Aero Engines
Platz 10: UBS
JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com
Platz 9: thyssenkrupp
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG
Platz 8: DEUTZ
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DEUTZ von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG
Platz 7: BioNTech
Die Privatbank Berenberg hat BioNTech auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images
Platz 6: Daimler Truck
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com
Platz 5: Meta
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 4: Vincorion
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vincorion auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: VINCORION
Platz 3: Heidelberg Materials
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 211 Euro gesenkt, die Aktie aber von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 2: Rheinmetall
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 1: Mercedes-Benz
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Bildquellen: Stuart Monk / Shutterstock.com, Holmes Su / Shutterstock.com