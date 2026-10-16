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Kaufempfehlungen KW 42

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/42: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Nordex

Platz 15: Nordex

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Tesla

Platz 14: Tesla

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Zahlen aus der US-Autobranche zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

RWE

Platz 13: RWE

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

DEUTZ

Platz 12: DEUTZ

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für DEUTZ auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

Fraport

Platz 11: Fraport

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

BP

Platz 10: BP

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

ASML

Platz 9: ASML

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

EVOTEC

Platz 8: EVOTEC

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

BASF

Platz 7: BASF

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Richemont

Platz 6: Richemont

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com

Rio Tinto

Platz 5: Rio Tinto

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8700 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Zurich

Platz 4: Zurich

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich vor Geschäftszahlen Mitte November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.zurich.de

Siemens

Platz 3: Siemens

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens

AIXTRON

Platz 2: AIXTRON

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AIXTRON nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON

Nestlé

Platz 1: Nestlé

Die US-Bank JPMorgan hat Nestlé von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: Paha_L / istockphoto, pupunkkop / Shutterstock.com

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