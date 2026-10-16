Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Nordex
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 14: Tesla
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Zahlen aus der US-Autobranche zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Platz 13: RWE
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE
Platz 12: DEUTZ
Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für DEUTZ auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG
Platz 11: Fraport
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 10: BP
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 9: ASML
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 8: EVOTEC
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 7: BASF
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 6: Richemont
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com
Platz 5: Rio Tinto
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8700 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 4: Zurich
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich vor Geschäftszahlen Mitte November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.zurich.de
Platz 3: Siemens
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens
Platz 2: AIXTRON
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AIXTRON nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON
Platz 1: Nestlé
Die US-Bank JPMorgan hat Nestlé von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
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