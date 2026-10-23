Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: Schneider Electric
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Platz 14: Deutsche Telekom
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 13: TKMS
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 12: Oracle
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 11: BASF
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 10: Rheinmetall
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Netflix
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Netflix
Platz 8: Deutsche Börse
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach Quartalszahlen von 300 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Zur Analyse
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Platz 7: Boeing
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 6: RENK
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RENK von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 5: Meta
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Nokia
Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 3: Sartorius
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Roche
Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 500 Franken angehoben. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 1: Munich Re
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 598 auf 593 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
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