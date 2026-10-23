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Kaufempfehlungen KW 43

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/43: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Schneider Electric

Platz 15: Schneider Electric

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Deutsche Telekom

Platz 14: Deutsche Telekom

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

TKMS

Platz 13: TKMS

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Oracle

Platz 12: Oracle

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

BASF

Platz 11: BASF

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Rheinmetall

Platz 10: Rheinmetall

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1600 auf 1360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Netflix

Platz 9: Netflix

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Netflix nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Netflix

Deutsche Börse

Platz 8: Deutsche Börse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach Quartalszahlen von 300 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Boeing

Platz 7: Boeing

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

RENK

Platz 6: RENK

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RENK von 62 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Meta

Platz 5: Meta

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 860 auf 885 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Nokia

Platz 4: Nokia

Die US-Bank JPMorgan hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Sartorius

Platz 3: Sartorius

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Roche

Platz 2: Roche

Deutsche Bank Research hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 340 auf 500 Franken angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Munich Re

Platz 1: Munich Re

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 598 auf 593 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Bildquellen: Holmes Su / Shutterstock.com, peterschreiber.media/ shutterstock.com

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