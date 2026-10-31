DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.655 +0,8%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Kaufempfehlungen KW 44

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 26/44: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

SpaceX

Platz 15: SpaceX

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 248 auf 268 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Wirestock Creators / Shutterstock.com

ASML

Platz 14: ASML

Die Schweizer Großbank UBS hat ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Tesla

Platz 13: Tesla

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Hypoport

Platz 12: Hypoport

Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

AMD

Platz 11: AMD

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

UBS

Platz 10: UBS

Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Simon Zenger / Shutterstock.com

Boeing

Platz 9: Boeing

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Deutsche Bank

Platz 8: Deutsche Bank

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com

thyssenkrupp

Platz 7: thyssenkrupp

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für thyssenkrupp von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

Alphabet A

Platz 6: Alphabet A

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 425 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Microsoft

Platz 5: Microsoft

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 675 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Bayer

Platz 4: Bayer

Die US-Bank JPMorgan hat Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

STMicroelectronics

Platz 3: STMicroelectronics

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 68 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

AIXTRON

Platz 2: AIXTRON

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AIXTRON zwar von 44 auf 42 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON

Amazon

Platz 1: Amazon

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 375 auf 370 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Bildquellen: Accogliente Design / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.