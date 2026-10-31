Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Platz 15: SpaceX
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 248 auf 268 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: ASML
Die Schweizer Großbank UBS hat ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Tesla
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse
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Platz 12: Hypoport
Deutsche Bank Research hat Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 11: AMD
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor den am 3. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 10: UBS
Die kanadische Bank RBC hat UBS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Boeing
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Deutsche Bank
Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 7: thyssenkrupp
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für thyssenkrupp von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG
Platz 6: Alphabet A
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 425 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Microsoft
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 675 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Bayer
Die US-Bank JPMorgan hat Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: STMicroelectronics
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 68 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: AIXTRON
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AIXTRON zwar von 44 auf 42 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON
Platz 1: Amazon
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 375 auf 370 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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