Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com
Platz 15: Alphabet A
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 445 auf 400 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: E.ON
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für E.ON auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Microsoft
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen des Softwarekonzerns zum ersten Geschäftsquartal von 625 auf 660 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Vonovia
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE
Platz 11: Ferrari
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" nach Zahlen zum dritten Quartal und einem leicht erhöhten Gewinnausblick mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 10: TeamViewer
Die DZ Bank hat den fairen Wert für TeamViewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Bayer
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 63,50 auf 66,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Siltronic
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 7: BioNTech
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BioNTech nach Zahlen von 135 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Rheinmetall
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 5: AUMOVIO
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AUMOVIO nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: AUMOVIO SE
Platz 4: HENSOLDT
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HENSOLDT nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT
Platz 3: SUSS MicroTec
Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für SUSS MicroTec nach Zahlen von 105 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE
Platz 2: DEUTZ
Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für DEUTZ nach Zahlen von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ
Platz 1: Kontron
Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Kontron
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