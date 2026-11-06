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Kaufempfehlungen KW 45

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/45: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: SergeyP / Shutterstock.com

Alphabet A

Platz 15: Alphabet A

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 445 auf 400 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

E.ON

Platz 14: E.ON

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für E.ON auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Microsoft

Platz 13: Microsoft

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen des Softwarekonzerns zum ersten Geschäftsquartal von 625 auf 660 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Vonovia

Platz 12: Vonovia

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE

Ferrari

Platz 11: Ferrari

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" nach Zahlen zum dritten Quartal und einem leicht erhöhten Gewinnausblick mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LLUIS GENE/Getty Images

TeamViewer

Platz 10: TeamViewer

Die DZ Bank hat den fairen Wert für TeamViewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: II.studio / Shutterstock.com

Bayer

Platz 9: Bayer

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 63,50 auf 66,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Siltronic

Platz 8: Siltronic

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

BioNTech

Platz 7: BioNTech

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BioNTech nach Zahlen von 135 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images

Rheinmetall

Platz 6: Rheinmetall

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

AUMOVIO

Platz 5: AUMOVIO

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AUMOVIO nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: AUMOVIO SE

HENSOLDT

Platz 4: HENSOLDT

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HENSOLDT nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT

SUSS MicroTec

Platz 3: SUSS MicroTec

Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für SUSS MicroTec nach Zahlen von 105 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SUSS MicroTec SE

DEUTZ

Platz 2: DEUTZ

Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für DEUTZ nach Zahlen von 19 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ

Kontron

Platz 1: Kontron

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Kontron

Bildquellen: Accogliente Design / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

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