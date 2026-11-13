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Kaufempfehlungen KW 46

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/46: Analysten raten zum Kauf
Das Ranking

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: Finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Nordex

Platz 15: Nordex

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,80 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

SpaceX

Platz 14: SpaceX

Deutsche Bank Research hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Wirestock Creators / Shutterstock.com

AUTO1

Platz 13: AUTO1

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Bayer

Platz 12: Bayer

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Infineon

Platz 11: Infineon

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 96 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

HENSOLDT

Platz 10: HENSOLDT

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HENSOLDT von 98 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: HENSOLDT

RWE

Platz 9: RWE

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

E.ON

Platz 8: E.ON

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für E.ON mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Siemens Energy

Platz 7: Siemens Energy

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

NVIDIA

Platz 6: NVIDIA

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für NVIDIA von 320 auf 215 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

OHB

Platz 5: OHB

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Siemens

Platz 4: Siemens

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Siemens

Allianz

Platz 3: Allianz

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Richemont

Platz 2: Richemont

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com

TKMS

Platz 1: TKMS

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: Finanzen.net, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Bildquellen: Accogliente Design / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

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