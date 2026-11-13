Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handle deine Aktien jetzt für 0,00 € bei Finanzen invest! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: Finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Nordex
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,80 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 14: SpaceX
Deutsche Bank Research hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Platz 13: AUTO1
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 12: Bayer
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 11: Infineon
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 96 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 10: HENSOLDT
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HENSOLDT von 98 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: HENSOLDT
Platz 9: RWE
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 68,50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE
Platz 8: E.ON
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für E.ON mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 7: Siemens Energy
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 6: NVIDIA
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für NVIDIA von 320 auf 215 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com
Platz 5: OHB
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 4: Siemens
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Siemens
Platz 3: Allianz
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 2: Richemont
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com
Platz 1: TKMS
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Bildquellen: Accogliente Design / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com