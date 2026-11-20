Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: Finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Rheinmetall
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 14: freenet
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für freenet mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: freenet
Platz 13: RWE
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE
Platz 12: Richemont
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 210 auf 215 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com
Platz 11: DocMorris
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris nach der im Rahmen des Kapitalmarkttages höher gesteckten Umsatzprognose von 17,50 auf 22,00 Franken angehoben. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 10: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 9: Siltronic
Die Privatbank Berenberg hat die Aktie von Siltronic bei unverändertem Kursziel von 90 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 8: Microsoft
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Siemens
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Siemens
Platz 6: Walmart
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.ch, Bild: www.walmart.com
Platz 5: Deutsche Bank
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Gespräch mit Vorstandschef Christian Sewing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com
Platz 4: NVIDIA
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA von 240 auf 220 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Below the Sky / Shutterstock.com
Platz 3: STMicroelectronics
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 2: OHB
Die US-Bank JPMorgan hat OHB auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300,0 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: Microsoft
Die kanadische Bank RBC hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com
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