Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 15: SpaceX
Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 210 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Zur Analyse
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Platz 14: Bayer
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 13: DEUTZ
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DEUTZ nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: DEUTZ AG
Platz 12: NVIDIA
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Rheinmetall
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2000 auf 1340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: Tesla
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Daimler Truck
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Meta Platforms
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Hannover Rück
Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Deutsche Telekom
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Siemens
Die Privatbank Berenberg hat Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: RENK
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RENK von 72 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 3: SAP
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 2: ASML
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: Finanzen.net, Bild: ASML
Platz 1: Fresenius
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 67 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
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