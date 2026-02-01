DAX25.111 +0,3%Est506.082 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,5%Nas22.683 -0,3%Bitcoin56.878 ±-0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,29 -0,9%Gold5.041 +0,9%
Kaufempfehlungen KW 8

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

20.02.26 14:36 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 26/08: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Platz 15: KWS SAAT

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS SAAT nach Zahlen und gekappter Umsatzprognose von 93 auf 91,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 14: HENSOLDT

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HENSOLDT vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Platz 13: Deutsche Pfandbriefbank

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 12: Philips

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Philips von 25 auf 33 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Zur Analyse

Platz 11: L´Oréal

Die DZ Bank hat die Einstufung für L'Oréal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 440 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 10: Deutsche Telekom

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 9: SAF-HOLLAND

Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-HOLLAND nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 8: Ottobock

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 7: Dürr

Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 6: Airbus

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 5: NVIDIA

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für NVIDIA vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Platz 4: Siemens Energy

JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Platz 3: Walmart

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Platz 2: Air Liquide

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 1: thyssenkrupp

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp von 12,50 auf 13 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

