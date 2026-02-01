Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: KWS SAAT
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS SAAT nach Zahlen und gekappter Umsatzprognose von 93 auf 91,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 14: HENSOLDT
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HENSOLDT vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Platz 13: Deutsche Pfandbriefbank
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Philips
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Philips von 25 auf 33 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Zur Analyse
Platz 11: L´Oréal
Die DZ Bank hat die Einstufung für L'Oréal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 440 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 10: Deutsche Telekom
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: SAF-HOLLAND
Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-HOLLAND nach Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 8: Ottobock
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Dürr
Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 6: Airbus
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 5: NVIDIA
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für NVIDIA vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 4: Siemens Energy
JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Walmart
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Air Liquide
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 1: thyssenkrupp
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp von 12,50 auf 13 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
