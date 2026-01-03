DAX25.337 +0,2%Est506.160 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 +0,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.024 -0,3%Euro1,1799 ±0,0%Öl71,95 +1,5%Gold5.180 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Bayer-Aktie etwas fester nach Studienerfolg bei Protatakrebs mit Xofigo-Kombitherapie Bayer-Aktie etwas fester nach Studienerfolg bei Protatakrebs mit Xofigo-Kombitherapie
Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten Tesla-Aktie vor Bewährungsprobe: Wieso Robotaxis zum Problem werden könnten
Kaufempfehlungen KW 9

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

27.02.26 09:41 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 26/09: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: Santander

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Platz 14: Airbus

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 13: Rheinmetall

Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 12: MTU

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: MTU Aero Engines

Platz 11: Novo Nordisk

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Novo Nordisk Pharma GmbH

Platz 10: RWE

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

Platz 9: Heidelberg Materials

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 8: E.ON

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für E.ON nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,75 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 7: Fresenius

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einer Präsentation im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius

Platz 6: AIXTRON

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AIXTRON nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON

Platz 5: Deutsche Telekom

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 4: NVIDIA

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Platz 3: Rolls-Royce

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jordan Tan / Shutterstock.com

Platz 2: Scout24

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Scout24

Platz 1: Givaudan

Die Privatbank Berenberg hat Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3580 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com, Raymond Boyd/Getty Images