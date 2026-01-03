Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 15: Santander
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Zur Analyse
Platz 14: Airbus
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 13: Rheinmetall
Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 12: MTU
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Novo Nordisk
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 10: RWE
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: Heidelberg Materials
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 8: E.ON
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für E.ON nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,75 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 7: Fresenius
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einer Präsentation im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 6: AIXTRON
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AIXTRON nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Deutsche Telekom
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 4: NVIDIA
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Rolls-Royce
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Scout24
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Givaudan
Die Privatbank Berenberg hat Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3580 Franken belassen. Zur Analyse
