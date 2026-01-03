Die Privatbank Berenberg hat Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 3580 Franken belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für NVIDIA mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AIXTRON nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einer Präsentation im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für E.ON nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,75 Euro belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren

- In eigener Sache -

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus OpenAI-Rivale Anthropic im Clinch mit dem Pentagon. Bayer mit Studienerfolg. SoundHound übertrifft die Erwartungen. Saint-Gobain bestätigt stabile Profitabilität trotz Marktschwäche. AlzChem bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück. Holcim mit Gewinneinbruch. Swiss Re mit Rekordgewinn. British-Airways-Mutter erzielt Rekordüberschuss.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung