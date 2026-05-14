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Aktie im Blick

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Allianz-Aktie

15.05.26 11:58 Uhr
Aktie von Allianz unter der Lupe: DZ BANK veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Das Allianz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
375,20 EUR -4,70 EUR -1,24%
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Allianz nach Zahlen für das erste Quartal von 424 auf 420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Wenzel sprach am Freitag von einem guten Jahresstart mit einer exzellente Combined Ratio im Schaden/Unfall-Geschäft und hohe Nettomittelzuflüssen im Asset Management. Der hohe Veräußerungsgewinn aus dem Bajaj-Verkauf werde im Jahresverlauf unter anderem durch Veräußerungsverluste im Bondportfolio kompensiert.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Allianz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Allianz-Aktie musste um 11:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 375,70 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 109.117 Allianz-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 0,6 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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