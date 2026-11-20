Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Siemens Healthineers-Aktie
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Healthineers-Aktie durch DZ BANK.
Werte in diesem Artikel
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch befinde sich der Medizintechnikkonzern auf Kurs. Die robuste Auftragslage und die neue Strahlentherapieplattform Accela stützten die mittelfristigen Wachstumschancen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 16:21 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 43,12 EUR abwärts. 362.905 Siemens Healthineers-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 1,7 Prozent nach unten.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Siemens AG