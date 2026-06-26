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HENSOLDT-Aktie klettert dennoch: DZ Bank senkt fairen Wert

29.06.26 13:43 Uhr
HENSOLDT-Aktie steigt trotz DZ-Bank-Kurszielsenkung | finanzen.net

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für HENSOLDT im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" gesenkt.

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Konkret wurde das Kursziel von 98 auf 90 Euro reduziert, die Einstufung verblieb bei "Kaufen". HENSOLDT habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das Unternehmen sei mit Blick auf die Integration von Aufklärungs- und Wirkketten technologisch gut positioniert. Auch in der nächsten Dekade, also nach dem Wiederaufbau der Verteidigungsausrüstung, sehe HENSOLDT noch Wachstumspotenzial im mittleren bis hohen Zehner-Prozent-Bereich.

Im XETRA-Handel steigt die HENSOLDT-Aktie zeitweise 1,73 Prozent auf 66,02 Euro.

/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ

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