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Kaufen von DZ BANK für RWE-Aktie

Kaufen von DZ BANK für RWE-Aktie

DZ BANK hat eine ausführliche Analyse der RWE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
59.36 EUR 1.72 EUR 2.98 %
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach den endgültigen Halbjahreszahlen von 66 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine "prall gefüllte Pipeline an positiven Impulsen" für den Energiekonzern. Die Ende Juli deutlich höher gesteckten Ziele für 2026 und 2027 seien zudem nach wie vor konservativ.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 17:29 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 59,32 EUR zu. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.611.103 RWE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 33,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17:46 RWE Kaufen DZ BANK
09:36 RWE Outperform RBC Capital Markets
09:31 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 RWE Buy UBS AG

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