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Kaufinteresse aus Japan?

thyssenkrupp-Aktie gefragt: Spekulationen um TK Elevator treiben den Kurs

thyssenkrupp-Aktie gefragt: Spekulationen um TK Elevator treiben den Kurs

Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft von TK Elevator haben am Dienstag den Kurs von thyssenkrupp gestützt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
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Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben Mitsubishi Electric und der Kontrahent Fujitec Interesse an den europäischen Operationen von TK Elevator. Das berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen. Der Wert könne fünf Milliarden Euro betragen.

TK Elevator soll, wie seit dem Frühjahr bekannt, von den Finanzinvestoren Advent und Cinven an die finnische Kone veräußert werden. Mit einem Verkauf des Europa-Geschäfts sollen wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgeräumt werden.

TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: thyssenkrupp AG, thyssenkrupp AG

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Datum Rating Analyst
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG

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