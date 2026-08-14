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Kaufland ruft TK-Erdbeeren wegen möglicher Noroviren zurück

PADERBORN (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts auf eine Belastung mit Noroviren ruft die Supermarktkette Kaufland tiefgekühlte Erdbeeren seiner Eigenmarke K-Classic zurück. Betroffen sind 300-Gramm-Packungen mit der Bezeichnung "K-Classic Erntefrische Erdbeeren tiefgefroren" und den Mindesthaltbarkeitsdaten 10.02.2028, 01.04.2028 und 22.04.2028, wie auf dem Portal lebensmittelwarnung.de mitgeteilt wurde. Die Kennzeichnung lautet GTIN 4337185826788.

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Die betroffenen Erdbeeren sollten nicht verzehrt werden. Noroviren können unter anderem plötzliches Erbrechen und Durchfall auslösen. Vor allem bei kleinen Kindern, Schwangeren sowie älteren und kranken Menschen kann eine Infektion schwerer verlaufen.

Die tiefgefrorenen Erdbeeren wurden in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen und Sachsen-Anhalt verkauft. Kaufland hat das Produkt den Angaben zufolge bereits aus dem Verkauf genommen. Betroffene Packungen können in den Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet./scr/DP/jha