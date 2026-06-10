Kauflaune hält an

175 Jahre Maschinenbaukompetenz, ein schrumpfendes Kerngeschäft und ein Joint Venture für autonome Waffensysteme: Heidelberger Druckmaschinen schreibt gerade neue Geschichte.

• Joint Venture erweitert Geschäft um Drohnenabwehr

• Restrukturierung und Produktionsverlagerung im Kerngeschäft

• Strategiewechsel sorgt für Aufmerksamkeit an der Börse



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Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie stieg am Donnerstag auf XETRA im Tageshoch um 11,81 Prozent auf 1,61 Euro. Später notieren die Anteilsscheine noch 4,17 Prozent im Plus bei 1,50 Euro und setzen damit die Erholung vom Vortag fort. Seit Jahresbeginn steht noch ein Minus von rund 24 Prozent zu Buche. Der Antrieb hinter der Kursbewegung ist kein starkes Quartal, sondern ein strategischer Kurswechsel, den das Management auf der jüngsten Bilanzpressekonferenz weiter ausgefüllt hat.

Die Jahreszahlen: solide Oberfläche, schwieriges Innenleben

Zuletzt hat das Unternehmen solide Zahlen präsentiert: Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2025/2026 leicht auf 2,293 Milliarden Euro nach 2,280 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von fünf auf 15 Millionen Euro. Doch die operative Qualität enttäuschte: Die bereinigte EBITDA-Marge sank von 7,1 auf 6,6 Prozent. Der operative Cashflow lag mit 36 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahr, verursacht durch den Margenrückgang und geringere Kundenanzahlungen. Die Zahlen waren seit der Gewinnwarnung vom April am Markt allerdings weitgehend eingepreist.

Das neue Standbein: autonome Drohnenabwehr

Was Anleger aufhorchen lässt, ist der Umbau unter der Oberfläche. Unter dem Dach der neu strukturierten Sparte HD Advanced Technologies GmbH verfolgt Heidelberger Druckmaschinen einen Dual-Use-Ansatz und nutzt seine industrielle Kompetenz für neue Felder. Konkret: HD Advanced Technologies und das amerikanisch-israelische Unternehmen Ondas Autonomous Systems haben in Brandenburg an der Havel das Joint Venture ONBERG Autonomous Systems gestartet, das autonome Systeme zur Drohnenabwehr entwickelt und betreibt. Das Joint Venture baut einen integrierten Ansatz für Drohnenabwehr auf, von Entwicklung und Systemintegration bis zur industriellen Serienfertigung, eingebettet in europäische Lieferketten. Zielkunden sind Betreiber kritischer Infrastruktur wie Flughäfen, Bundeswehr -Standorte und Energieversorger, der operative Einstieg erfolgt zunächst in Deutschland und der Ukraine.

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Analysten: Potenzial ja, aber Vorsicht bleibt

Analyst Martin Schnee vom Baader-Partner Alphavalue sieht das Unternehmen auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Sein Kollege Stefan Augustin von Warburg Research betont, gewonnene Großaufträge im Verteidigungsgeschäft böten zusätzliches Aufwärtspotenzial und schafften mehr Klarheit über die wirtschaftlichen Aussichten.

Heidelberg will Märkte in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Energie und Ladeinfrastruktur erschließen. Die dafür notwendigen Investitionen dürften den freien Mittelzufluss im laufenden Geschäftsjahr laut Schnee ins Negative drücken. Das Management rechne aber in den kommenden Jahren mit einer Wende.

Die Strategie sei grundsätzlich sinnvoll, so Schnee, doch angesichts begrenzter Barmittel und hoher Finanzierungskosten müsse Heidelberg behutsam vorgehen. Besonderes Augenmerk legt er auf das Gemeinschaftsunternehmen Onberg, das gemeinsam mit dem US-israelischen Technologieunternehmen Ondas Drohnenabwehrsysteme entwickeln soll.

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Augustin erwartet beim Onberg-Projekt weitere positive Meldungen, nachdem das Management auf der ILA eine bevorstehende Absichtserklärung mit einem ukrainischen Drohnenpartner in Aussicht gestellt habe. Sein Votum bleibt dennoch "Hold": Für eine nachhaltige Cashflow-Verbesserung seien zunächst deutlich höhere operative Margen nötig.

Klassisches Geschäft: Kosten raus, Produktion verlagert

Parallel dazu schrumpft das Unternehmen sein angestammtes Druckmaschinengeschäft konsequent zusammen. Mehr als 550 Aufhebungsverträge wurden abgeschlossen, die Produktion der Speedmaster CX 104 wanderte vollständig nach China, und ein neuer Standort in Nordmazedonien soll 2026 den Aufbau beginnen. CEO Jürgen Otto begründet den Schritt damit, dass Produkte, die in Deutschland zu teuer herzustellen sind, andernfalls gänzlich verloren gingen. Das Segment Print and Packaging Equipment soll im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 zwar Umsatz einbüßen, aber deutlich profitabler werden.

Wie weit kann die Rally die Aktie tragen?

Die Kursbewegung spiegelt vor allem Fantasie wider, keine gesicherten Erträge. Die Drohnenabwehrsparte steuert auf absehbare Zeit keinen nennenswerten Umsatz bei, und das Kerngeschäft bleibt strukturell unter Druck. Das Minus von rund 24 Prozent seit Jahresbeginn verdeutlicht, wie tief das Vertrauen in den klassischen Geschäftsfall zuletzt gesunken ist: Die Aktie notierte zuletzt rund 20 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt und fast 44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,54 Euro aus dem vergangenen Juli.

Die aktuelle Erholung kratzt an diesen Dimensionen kaum. Für das Geschäftsjahr 2026/27 prognostiziert das Management einen stabilen Umsatz auf Vorjahresniveau und eine spürbare Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge durch ein striktes Kosten- und Effizienzprogramm. Ob der Transformationskurs trägt, werden die kommenden Monate zeigen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.