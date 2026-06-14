Kauflaune

Erst im freien Fall, dann der Turnaround: Das Rekord-IPO von SpaceX gibt dem angeschlagenen Technologiesektor neuen Auftrieb.

• SpaceX-IPO beflügelt Tech-Sektor in Asien

• Entspannung im Nahost-Konflikt im Fokus

• Warten auf Quartalszahlen



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Der größte Börsengang der Geschichte zieht Kreise weit über die NASDAQ hinaus. Nachdem asiatische Tech-Werte in der Vorwoche noch kräftig unter Druck standen, löst das erfolgreiche Debüt von SpaceX, das am Freitag erfolgte, zum Wochenstart nun eine deutliche Erholung aus. Die Aktie des Raumfahrt- und Satellitenkonzerns beendete den ersten Handelstag bei rund 161 US-Dollar und damit gut 19 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. An den Märkten in Asien kommt das Signal gut an.

Das SpaceX-Debüt als Stimmungsbarometer

Mit einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar und einer Börsenbewertung von rund 1,77 Billionen US-Dollar übertrifft das SpaceX-IPO jeden bisherigen Rekord. Für den breiteren Technologiesektor wirkt das Debüt wie ein Vertrauensbeweis: Wenn selbst ein defizitäres Unternehmen mit einem Nettoverlust von knapp 4,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 eine solche Nachfrage erzeugt, signalisiert das, dass Anleger die langfristige Wachstumsthese im Tech- und Raumfahrtsektor weiterhin für intakt halten.

Tech-Aktien mit Gewinnen

Am deutlichsten profitiert in Tokio die SoftBank Group, deren Aktie letztlich um 10,31 Prozent auf 7.139 Yen anzog, nachdem sie in der Vorwoche noch zu den größten Verlierern der asiatischen Tech-Werte gezählt hatte. In Seoul legten SK hynix, einer der weltgrößten Hersteller von Speicherchips, letztlich um 6,42 Prozent auf 2.288.000 Won zu, Samsung Electronics notierte 4,50 Prozent höher bei 337.000 Won.

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Die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML erreichten ein erneutes Rekordhoch. Für einschlägige US-Aktien mit KI-Fantasie wie Marvell Technology oder Micron ging es im Tradegate-Handel auch deutlich nach oben.

Die Intel-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 3,88 Prozent höher bei 129,40 US-Dollar. Der Stoxx Europe 600 Technology erreichte einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2000. Mit 1,7 Prozent Plus bewegte er sich zuletzt aber nur im Rahmen des starken Gesamtmarkts. Er war am Donnerstag und vor allem am Freitag mit der Aussicht auf einen Iran-Deal und Vorfreude auf SpaceX schon deutlich gestiegen.

Die Infineon-Aktie verliert im XETRA-Handel dagegen zeitweise 0,26 Prozent auf 79,85 Euro.

Nahost-Entspannung sorgt für zusätzlichen Rückenwind

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Parallel zum SpaceX-Effekt sorgt zudem ein geopolitisches Signal für zusätzliche Kaufbereitschaft: Die USA und der Iran haben sich am Wochenende auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des seit Ende Februar andauernden Krieges geeinigt. Für die asiatischen Märkte, die als besonders energiepreissensibel gelten, ist das eine spürbare Entlastung. Der Ölpreise gibt nach der Einigung deutlich nach, was die Kostenseite energieintensiver Industrien in der Region entspannt. Für Halbleiterhersteller wie SK hynix und Samsung, deren Produktionsprozesse hohen Strombedarf haben, ist ein rückläufiger Energiepreis ein willkommener Nebeneffekt.

Erholung mit Fragezeichen

Die Kursanstiege der asiatischen Schwergewichte spiegeln zunächst Erleichterung wider, keine grundlegende Neubewertung. Die strukturellen Belastungen im Sektor, darunter Bedenken wegen der hohen Bewertungsniveaus im KI-Segment, sind durch ein gelungenes IPO nicht beseitigt. Für SK hynix und Samsung bleibt entscheidend, wie sich die Nachfrage nach Hochleistungsspeichern im zweiten Halbjahr entwickelt. SoftBank wiederum hat mit dem SpaceX-Börsengang erstmals seit Langem wieder einen klaren Katalysator, der die Stimmung aufhellt.

Die nächste Bewährungsprobe für den Sektor liefern die Quartalszahlen von Samsung Electronics für das zweite Quartal 2026, die im Juli erwartet werden und zeigen dürften, ob der Konzern nach dem schwachen ersten Quartal 2026 wieder operativ zulegen kann.

Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX