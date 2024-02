Kaufmann wegen verbotenem Insiderhandel vor Gericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen verbotener Insidergeschäfte beginnt am Donnerstag (9.00) vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess gegen einen früheren Börsenmitarbeiter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53 Jahre alten Kaufmann Verstöße gegen das Wertpapierhandelsgesetz vor. Zwischen 2006 und 2022 soll er in 154 Fällen sein Insiderwissen über Kursentwicklungen dazu ausgenutzt haben, sich finanzielle Vorteile zu verschaffen. Dadurch soll er Gewinne in Höhe von mehr als 1,25 Millionen Euro erzielt haben. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zunächst drei Verhandlungstage bis Ende Februar terminiert./grh/DP/zb