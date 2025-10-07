Bechtle-Aktie schwach: PLM-Spezialisten Nuovamacut Automazione in Italien zugekauft
Bechtle übernimmt das italienische Unternehmen Nuovamacut Automazione vom Softwarekonzern Teamsystem.
Werte in diesem Artikel
Der Spezialist für Computergestütztes Design (CAD) und Produktlebenszyklusmanagement (PLM) mit Sitz in Bologna sei der größte Partner für die Sparte Solidworks des französischen Softwarekonzerns Dassault Systemes, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft aus Neckarsulm.
Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Nuovamacut beschäftigt den Angaben zufolge 149 Mitarbeiter und verbuchte 2024 gut 63 Millionen Euro Umsatz. Das Unternehmen sei in seinem Bereich in Italien Marktführer, so Bechtle.
Via XETRA geben Bechtle-Aktien am Dienstag zeitweise um 0,73 Prozent nach auf 37,98 Euro.
DOW JONES
