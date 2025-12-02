Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 124 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die Neubewertungsstory von Siemens Energy könne noch fortgeschrieben werden, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Die Konzernziele für 2028 vom Kapitalmarkttag lägen deutlich über den Erwartungen. Mit dem Aktienrückkaufplan sei ein neuer, positiver Mosaikstein hinzugekommen.
NEW YORK (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.2025
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
