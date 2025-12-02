Kaufrating

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 124 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Die Neubewertungsstory von Siemens Energy könne noch fortgeschrieben werden, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Die Konzernziele für 2028 vom Kapitalmarkttag lägen deutlich über den Erwartungen. Mit dem Aktienrückkaufplan sei ein neuer, positiver Mosaikstein hinzugekommen.

