DEUTZ-Aktie zieht an: Aufsichtsratsmitglied führt Serie der Insiderkäufe fort - Signal für Anleger?

Kaufserie im Gremium

02.11.26 16:00 Uhr

Mehrere Aufsichtsräte kaufen unter dem Platzierungspreis nach, doch was sagt das über die Geschäftszahlen, die der Konzern als Nächstes vorlegt?

• Die Quartalszahlen am 5. November werden entscheidend sein, um zu beurteilen, ob das Vertrauen im Aufsichtsrat durch die Geschäftszahlen bestätigt wird.

• Die jüngsten Käufe liegen alle unter dem Preis der kürzlich platzierten Aktien, was auf eine vorsichtige Haltung der Insider hinweisen könnte.

• Mehrere Mitglieder des DEUTZ-Aufsichtsrats haben innerhalb von zehn Tagen Aktien gekauft, was auf ein erhöhtes Interesse am Unternehmen hindeutet.

Mehrere Aufsichtsräte greifen binnen weniger Tage zu

Jüngsten Käufe blieben unter dem Preis der Kapitalerhöhung

Quartalszahlen sind der nächste Prüfstein für die Käufer

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Im DEUTZ-Aufsichtsrat wird weiter zugekauft: Melanie Freytag erwarb am vergangenen Freitag zahlreiche Aktien, wie der Kölner Motorenbauer zum Wochenstart mitteilte. Damit haben binnen zehn Tagen mindestens vier Personen aus dem Gremium und seinem Umfeld gekauft. Ob daraus ein Signal wird, hängt auch an den anstehenden Quartalszahlen.

Vier Käufer im DEUTZ-Aufsichtsrat binnen zehn Tagen

Den Anfang machte am 22. Oktober Helmut Ernst, der laut Pflichtmitteilung des Unternehmens über XETRA zu Kursen zwischen 9,78 und 10,14 Euro kaufte. Das Gesamtvolumen betrug 99.600 Euro. Am selben Tag erwarb der Aufsichtsratsvorsitzende Dietmar Voggenreiter Aktien für 50.400 Euro zu 10,08 Euro je Aktie, und Simone Voggenreiter, als Person in enger Beziehung zu ihm gemeldet, kaufte für 49.675 Euro zu 9,935 Euro je Aktie.

Die Käufe der Voggenreiters wurden einen Tag nach dem Handel gemeldet, Ernsts Kauf erst vier Tage danach. Freytag investierte in sechs Teilgeschäften 48.175,64 Euro zu durchschnittlich 9,6351 Euro je Aktie. Die Käufe verteilen sich damit auf mehrere Personen und liegen in ähnlicher Größenordnung. Das spricht eher für eine breite Haltung im Gremium als für eine Einzelentscheidung, sagt aber nichts über die Beweggründe.

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DEUTZ-Aktie bleibt unter dem Platzierungspreis

Auffällig ist das Preisniveau. Das Unternehmen platzierte Mitte September neue Aktien zu 11,70 Euro, die Zahl der Aktien stieg dadurch um zehn Prozent. Alle genannten Käufe liegen darunter, ebenso der Kurs am Montag: Die Aktie legt auf XETRA stellenweise um 2,91 Prozent auf 9,715 Euro zu und gehört damit zu den stärkeren Werten im MDAX.

Neu ist die Kaufserie allerdings nicht. Laut Meldungsliste des Unternehmens häufen sich die Pflichtmitteilungen seit August, damals kaufte auch Vorstandschef Dr. Sebastian C. Schulte, meldete aber ebenso Verkäufe. Dietmar Voggenreiter und Rudolf Maier kauften nach der Liste im Oktober zu. Die Häufung spricht für anhaltendes Interesse im Gremium. Dass die Aktie nach der Meldung der Voggenreiter-Käufe dennoch nachgab, zeigt jedoch, dass Insiderkäufe nicht zwingend als Vertrauenssignal gewertet werden und den Kurs nicht unbedingt stützen.

Wie Analysten die DEUTZ-Aktie bewerten

Die Analysten sehen die Aktie bislang durchweg positiv: Alle vier Häuser im Konsens stufen sie mit Buy ein, das mittlere Kursziel liegt bei 15,97 Euro. Die Spanne reicht von 12,4 bis 19 Euro. Bernstein-Analyst Alasdair Leslie stufte die Aktie am 13. Oktober mit Buy und einem Kursziel von 12,4 Euro ein, Lasse Stueben von der Berenberg Bank am 7. Oktober mit Buy und 16,5 Euro. Damit rechnen die Experten durchweg mit Aufwärtspotenzial.

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Aufsichtsratskäufe nur ein Fingerzeig: Zahlenvorlage rückt näher

Käufe dokumentieren persönliche Kapitalentscheidungen, ersetzen aber keine Geschäftszahlen und sind keine Ergebnisprognose. Dass das DEUTZ-Gremium zuletzt aber immer wieder zugegriffen hat, könnte dennoch positiv gewertet werden - vor allem, weil der Aufsichtsrat damit Vertrauen in das eigene Unternehmen unterstreicht. Interessant wird es für Anleger am 5. November. Dann stehen die Quartalszahlen des Kölner Motorenbauers an.

Beobachtungspunkt ist die Quartalsmitteilung: Sie zeigt, ob die Geschäftszahlen die Zuversicht im Aufsichtsrat stützen und ob weitere Pflichtmitteilungen von Führungskräften folgen.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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