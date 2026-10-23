Meta-Aktie: Cathie Woods ARK kauft trotz halbierter Marge erneut, doch was folgt daraus?

Kaufwelle

23.10.26 11:02 Uhr

ARK kauft Meta über drei Fonds zu, doch die Quartalszahlen zeigen ein Ergebnis, das von einer Rechtsbelastung gedrückt wird: Was sagen die Käufe Anlegern wirklich?

• Die Einführung der stimmrechtslosen Aktie C und die Entwicklung der Meta-Zahlen sind für die zukünftige Kursentwicklung der Aktie entscheidend, während ARKs Käufe nur begrenzte Signale für langfristige Investitionen geben.

• Meta verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 26 %, doch die operative Marge wurde durch Rechtskosten und hohe Investitionen erheblich belastet.

Drei ARK-Fonds greifen bei Meta zu

Rechtsbelastung drückt die Marge im Quartal

Neue Aktienklasse C rückt als Termin in den Blick

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ARK Invest hat am Donnerstag über drei Fonds Aktien von Meta Platforms zugekauft, nachdem die Facebook-Mutter erst kurz zuvor Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt hatte. Der Umsatz wuchs kräftig, doch ein Rechtsvergleich drückte die operative Marge. Am Freitag zeigt sich die Meta-Aktie vorbörslich stellenweise 0,22 Prozent tiefer bei 647,42 US-Dollar.

ARK kauft Meta-Aktien in drei Fonds

Wie ARK Invest mitteilte, kaufte der ARK Innovation ETF am Donnerstag 28.069 Aktien von Meta Platforms, das entspricht 0,2901 Prozent des Fondsvermögens. Auch der ARK Next Generation Internet ETF und der ARK Fintech Innovation ETF griffen zu und erwarben 7.018 und 3.023 Aktien. Auf der Verkaufsseite standen am selben Tag unter anderem Teradyne, Palantir, Shopify, Roblox und Block. Zusammen summieren sich die Meta-Zukäufe auf 38.110 Anteile.

ARK weist darauf hin, dass die Meldungen nur Anpassungen des Investmentteams enthalten, keine vollständige Liste der Tageshandelsgeschäfte, weil Erstellungen und Rücknahmen der ETFs fehlen.

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ARK baut Meta seit Wochen aus

Neu ist das Interesse ARKs an der Facebook-Mutter nicht, geradlinig verläuft es aber auch nicht. Nachdem ARK im September kräftig Meta-Aktien eingesammelt hatte, verringerte der ARK Innovation ETF die Position am 8. und 12. Oktober um zusammen rund 24.300 Aktien. Kurz darauf drehte ARK wieder auf Kauf: Am 13. Oktober griffen der ARK Next Generation Internet ETF und der ARK Fintech Innovation ETF bei knapp 23.000 Aktien zu. Mit den 28.069 Aktien vom Donnerstag hat der ARK Innovation ETF seine Verkäufe aus dem Oktober inzwischen mehr als wettgemacht.

Meta Platforms: Umsatz wächst, Rechtsbelastung drückt

Meta legte am Mittwoch die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz stieg laut Mitteilung des Unternehmens um 26 Prozent auf 64,60 Milliarden US-Dollar. Treiber war das Werbegeschäft: Die Zahl der ausgespielten Anzeigen stieg um 10 Prozent, der Durchschnittspreis je Anzeige um 14 Prozent. Die operative Marge halbierte sich von 40 auf 20 Prozent. Hauptgrund war hier eine Rechtsbelastung aus der Einigung mit Generalstaatsanwälten vom August zu Klagen um Jugendschutz und psychische Gesundheit. Ohne sie hätte der verwässerte Gewinn je Aktie bei 7,40 statt 3,83 US-Dollar gelegen.

Milliarden für KI belasten den Cashflow der Meta-Aktie

Hinzu kommt der Investitionshunger. Im dritten Quartal flossen 34,9 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren und Infrastruktur, der freie Cashflow drehte mit minus 2,1 Milliarden US-Dollar ins Negative, nach plus 10,6 Milliarden ein Jahr zuvor. Für 2026 engte Meta die Investitionsspanne auf 135 bis 145 Milliarden US-Dollar ein, zuvor waren es 130 bis 145 Milliarden. Für das vierte Quartal stellt der Konzern 73 bis 76 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Zudem schafft Meta eine stimmrechtslose Aktiengattung C, die als Sonderdividende ausgegeben wird und für die A-Aktie wie ein Split im Verhältnis zwei zu eins wirken soll.

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Bei den Analysten überwiegt auch nach der Quartalsvorlage das freundliche Bild: Von 44 bei TipRanks gelisteten Analysten stufen 38 die Aktie mit Buy ein, keiner mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 851,03 US-Dollar. Die ARK-Käufe stehen damit einem überwiegend positiven Analystenbild gegenüber. Wie stark die Rechtskosten das Ergebnis weiter belasten, hängt von den Zahlungen aus der Einigung ab.

Was die ARK-Käufe für Meta-Anleger bedeuten

Als Anlegersignal taugen die Zukäufe nur begrenzt. Mit knapp 0,3 Prozent des Fondsvermögens im ARK Innovation ETF und knapp 0,25 Prozent in den beiden anderen Fonds stockt ARK eine bestehende Position auf, eine Großwette ist das nicht. Zudem zeigt das Hin und Her im Oktober, dass ARK seine Gewichtungen kurzfristig verschiebt. Ein einzelner Handelstag sagt deshalb wenig darüber aus, wie lange die Fondsgesellschaft an Meta festhält.

Aufschlussreicher ist der Zeitpunkt. ARK kaufte am Tag nach dem Bericht und damit in Kenntnis der Rechtsbelastung, des negativen freien Cashflows und der weiter steigenden Investitionen. Der Zukauf fällt in eine Phase, in der Meta vor allem Kosten zeigt, während der Ertrag der KI-Investitionen noch aussteht. Für die Meta-Aktie entscheidend bleiben daher nicht die Trades von ARK, sondern Metas eigene Zahlen: ob die operative Marge ohne Sonderlasten wieder anzieht und der freie Cashflow ins Plus zurückkehrt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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