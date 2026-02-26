Kaum Hoffnung auf Besserung am Arbeitsmarkt in Deutschland

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Unter schwierigen konjunkturellen Vorzeichen gibt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Freitag ihre Monatsstatistik für den Februar bekannt. Erwartet wird, dass die Zahl der Arbeitslosen weiterhin über der Marke von drei Millionen liegen wird.

Zuletzt gab es wenig positive Anzeichen, die eine deutliche Verbesserung der seit Jahren schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt hätten erkennen lassen. Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsbildung (IAB) hatte zuletzt erklärt, monatlich gingen 15.000 Industriearbeitsplätze in Deutschland verloren.

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hatte beklagt, dass derzeit ausgerechnet Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung wegfielen. Erstmals seit der Corona-Pandemie werde es in diesem Jahr weniger Erwerbstätige geben als im Vorjahr. Nahles sieht für 2026 noch keine durchgreifende Verbesserung, in der zweiten Jahreshälfte aber Anzeichen für eine gewisse Erholung./dm/DP/jha