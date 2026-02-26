DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.475 +0,5%Euro1,1811 +0,1%Öl71,00 +0,1%Gold5.193 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
Top News
Aktien im Todeskreuz: Das bedeutet das Death Cross an der Börse Aktien im Todeskreuz: Das bedeutet das Death Cross an der Börse
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025 Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kaum Hoffnung auf Besserung am Arbeitsmarkt in Deutschland

27.02.26 05:49 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Unter schwierigen konjunkturellen Vorzeichen gibt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg am Freitag ihre Monatsstatistik für den Februar bekannt. Erwartet wird, dass die Zahl der Arbeitslosen weiterhin über der Marke von drei Millionen liegen wird.

Wer­bung

Zuletzt gab es wenig positive Anzeichen, die eine deutliche Verbesserung der seit Jahren schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt hätten erkennen lassen. Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsbildung (IAB) hatte zuletzt erklärt, monatlich gingen 15.000 Industriearbeitsplätze in Deutschland verloren.

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hatte beklagt, dass derzeit ausgerechnet Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung wegfielen. Erstmals seit der Corona-Pandemie werde es in diesem Jahr weniger Erwerbstätige geben als im Vorjahr. Nahles sieht für 2026 noch keine durchgreifende Verbesserung, in der zweiten Jahreshälfte aber Anzeichen für eine gewisse Erholung./dm/DP/jha