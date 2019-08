Kaum noch Interesse am Bau von Windparks an Land

BERLIN (Dow Jones)--Immer weniger Firmen und Konsortien bewerben sich für den Bau eines Onshore-Windparks in Deutschland. Die Bundesnetzagentur hat weniger als ein Drittel der ausgeschriebenen Menge vergeben, wie die Behörde in Bonn mitteilte. Ausgeschriebenen wurden Windkraft-Projekte im Umfang von 650 Megawatt. Vergeben wurden nur 208 Megawatt an 32 Bieter. "Das Wettbewerbsniveau ist erneut deutlich gesunken", erklärte die Agentur dazu.

Für die Ausschreibungen galt ein Höchstpreis pro Kilowattstunde von 6,2 Cent. Alle Angebote, die zum 1. August eingingen, hätten diesen Preis eingehalten, erklärte die Regulierungsbehörde. Privilegien für Bürgerenergiegesellschaften seien von niemandem in Anspruch genommen worden. Nur ein Bieter sei aufgrund eines Formfehlers ausgeschlossen worden. Einschränkend galt, dass für die derzeitige Ausschreibung eine sechs Monate kürzere Realisierungsfrist angesetzt wurde als zu den Gebotsterminen am 1. September und 1. Oktober. Ein Pressesprecher in Bonn verwies auf Dow-Jones-Anfrage darauf, dass es derzeit offenbar keine guten Bedingungen für Windenergieanlagen gebe und auch die Projektierung Geld koste. Konkrete Gründe für den Einbruch bei den Bewerbungen konnte die Agentur jedoch nicht nennen.

Am meisten Windenergie-Projekte wurden in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen bewilligt - mit jeweils 8 Zuschlägen. Auf Niedersachsen entfielen 5 Zuschläge und auf Thüringen 4.

