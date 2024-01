Kaum Shopping-Laune: About You senkt Umsatzprognose - Kostenseite verbessert

HAMBURG (dpa-AFX) - Die schwache Konsumstimmung belastet das Wachstum des Online-Modehändlers ABOUT YOU. Das Management reduzierte seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Seine Kosten bekommt About You aber immer besser in den Griff: Die Prognose für das operative Ergebnis wurde bestätigt und auch im dritten Quartal lief es hier besser als erwartet. Die Aktie legte mit einem Plus von 23 Prozent kräftig zu und zog dabei auch andere Branchenwerte wie Zalando nach oben.

Analysten lobten das Zahlenwerk. Dabei fiel das operative Ergebnis im dritten Quartal besser aus als am Markt erwartet, der Umsatz verfehlte hingegen die Schätzungen der Analysten. Das Unternehmen habe auf der Kostenseite starke Verbesserungen erzielt, schrieb Jefferies-Experte Henrik Paganetty. Die Verbraucherstimmung in Europa bleibe allerdings gedämpft.

Der Umsatz von About You sank in den drei Monaten bis Ende November trotz der in den Zeitraum fallenden Black Week leicht auf knapp 552 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie bereinigt um Einmaleffekte und Kosten für die aktienbasierte Vergütung 19,8 Millionen Euro operativer Gewinn. Ein Jahr zuvor hatten die Hamburger im Tagesgeschäft noch 43,1 Millionen Euro Verlust gemacht. Nun halfen unter anderem reduzierte Logistikkosten. Unter dem Strich stand indes kein Gewinn, aber der Verlust konnte von 62 auf 10,4 Millionen Euro im Jahresvergleich reduziert werden.

Angesichts der trüben Konsumlaune wurden die Erwartungen für das noch bis Ende Februar laufende Gesamtjahr allerdings weiter eingedampft: Das Umsatzwachstum werde am unteren Ende der prognostizierten Spanne von einem bis elf Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erwartet, hieß es weiter. Beim bereinigten operativen Ergebnis hat das Management um Unternehmenschef und -Mitgründer Tarek Müller aber weiterhin die Gewinnschwelle im Blick./lew/men/jha/