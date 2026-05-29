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1. Quartal 2026: So investiert Paul Singers Hedgefonds Elliott - neue Beteiligung an Norwegian Cruise Line

01.06.26 03:37 Uhr
NYSE- und NASDAQ-Aktien Etsy, Pinterest & Co.: Das waren die Top-Titel im Portfolio von Paul Singers Hedgefonds Elliott in Q1 2026 | finanzen.net

Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im ersten Quartal 2026 in zahlreiche Werte. Ein Blick ins Portfolio.

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Institutionelle Anleger, die über 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Portfoliodaten vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen. Dies gibt auch Einblick in die Strategie von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management. Zum 31. März 2026 wies das Depot einen Gesamtwert von 20,11 Milliarden US-Dollar auf, wobei die Konzentration extrem hoch ist: Fast 60 Prozent des Kapitals entfallen auf die drei größten Positionen. Trotz dieser Ballung zeigte sich der Fonds im Auftaktquartal äußerst beständig. Das folgende Ranking konzentriert sich rein auf Aktieninvestments; Derivate wie Puts und Calls bleiben unberücksichtigt. Stand der Daten ist der 31.03.2026.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

1. Quartal 2026: Diese Aktien hielt Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management im Depot

Platz 11: Das Ranking

Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar müssen ihre Portfoliostruktur vierteljährlich gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Dieser Meldepflicht unterliegt auch Elliott Investment Management, der Hedgefonds des bekannten aktivistischen Investors Paul Singer. Zum Stichtag am 31. März 2026 belief sich der Gesamtwert des Depots auf 20,11 Milliarden US-Dollar. Die folgende Aufstellung zeigt die zehn größten Aktienpositionen im ersten Quartal 2026, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil.

Quelle: sec.gov, Bild: Thos Robinson/Getty Images for New York Times Sour

Platz 10: Seadrill

Ein Neueinsteiger sichert sich direkt den zehnten Platz im Singer-Portfolio: Seadrill. Durch den Zukauf von 160.327 Aktien im vergangenen Quartal wuchs die Position des Offshore-Bohrunternehmens auf insgesamt 4.719.085 Anteile an. Mit einem Marktwert von 214,72 Millionen US-Dollar zum Stichtag macht das Investment nun 1,07 Prozent des Gesamtportfolios aus und schafft damit den Sprung in die Top-10.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 9: Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line gelingt der direkte Einstieg in die Top 10. Die Position wurde mit 13.186.000 Aktien komplett neu aufgebaut. Mit einem Börsenwert von 246,58 Millionen US-Dollar zum Stichtag macht das Investment in den Kreuzfahrtkonzern 1,23 Prozent des Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Symbolbild: Sofiaworld / Shutterstock.com

Platz 8: Etsy

Etsy belegt weiterhin den 8. Platz im Portfolio von Elliott Investment Management. Im ersten Quartal gab es hier keine Veränderungen: Der Bestand bleibt bei 5.000.000 Aktien. Zum Quartalsende (31.03.2026) entsprach dies einem Marktwert von 249,90 Millionen US-Dollar und einer Depotgewichtung von 1,24 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Platz 7: Pinterest

Im ersten Quartal 2026 verzeichnet Pinterest einen Platzierungsverlust von zwei Positionen, obwohl die Beteiligung im Singer-Depot faktisch unverändert blieb. Der Haltebestand beläuft sich weiterhin auf 28.000.000 Aktien des Internetunternehmens. Zum Quartalsende entsprach dies einem Börsenwert von 513,52 Millionen US-Dollar und einer Depotgewichtung von 2,55 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ink Drop / Shutterstock.com

Platz 6: Uniti Group

Einen Platz nach oben ging es dagegen für die Uniti Group. Und das ganz ohne Schützenhilfe: Singer ließ die Beteiligung an dem Spezialisten für Telekommunikationsinfrastruktur im ersten Quartal 2026 komplett unangetastet. Die unverändert gehaltenen 59.012.219 Aktien kamen zum Quartalsende auf einen Wert von 553,53 Millionen US-Dollar, was einem Depot-Anteil von 2,75 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Symbolbild: Konstantin Chagin / Shutterstock.com

Platz 5: Hewlett Packard Enterprise

Eine Verbesserung vom sechsten auf den fünften Rang verzeichnet die Beteiligung an Hewlett Packard Enterprise. Nach einer Aufstockung um 8.790.757 Anteile hält Elliott Investment Management nun insgesamt 27.421.735 Aktien des US-Technologieunternehmens. Der Marktwert dieser Position belief sich zum Quartalsende auf 652,91 Millionen US-Dollar, was einer Portfoliogewichtung von 3,25 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 4: Southwest Airlines

Trotz eines kräftigen Teilverkaufs bleibt Southwest Airlines die unangefochtene Nummer 4 im Depot. Der Investor trennte sich im Berichtsquartal von 20.782.500 Aktien. Die verbleibenden 30.346.000 Papiere der Fluggesellschaft waren zum Stichtag stolze 1,14 Milliarden US-Dollar wert und machen weiterhin einen beachtlichen Portfolio-Anteil von 5,67 Prozent aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Southwest

Platz 3: Suncor Energy

Auf dem dritten Rang der Top-Investments gab es keine Bewegung: Die Beteiligung an Suncor Energy blieb im Berichtszeitraum unangetastet. Der Haltebestand beläuft sich somit weiterhin auf 52.670.800 Aktien. Zum Quartalsende entsprach dies einem Börsenwert von 3,48 Milliarden US-Dollar, was einer Portfoliogewichtung von 17,31 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: sockagphoto / Shutterstock.com

Platz 2: Phillips 66

Phillips 66 sichert sich wie schon im Vorquartal die Silbermedaille im Singer-Ranking. Auch bei diesem Energie-Riesen gab es keine Bewegung: Die Position von 19.251.000 Anteilsscheinen wurde im Jahresendquartal komplett unangetastet gelassen. Das Paket bringt es auf einen beeindruckenden Börsenwert von 3,51 Milliarden US-Dollar und steht damit für 17,44 Prozent des gesamten Depots.

Quelle: sec.gov, Bild: Phillips 66

Platz 1: Triple Flag Precious Metals

Triple Flag Precious Metals verteidigt im ersten Quartal 2026 die Spitzenposition im Elliott-Portfolio. Nach dem Verkauf von 567.512 Papieren verbleiben 133.248.215 Aktien im Depot. Diese bringen es zum Stichtag auf einen Börsenwert von 4,63 Milliarden US-Dollar, was einer dominanten Portfolio-Gewichtung von 22,99 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

In eigener Sache

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Bildquellen: Thos Robinson/Getty Images for New York Times, CC BY-NC-SA 2.0/World Economic Forum

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