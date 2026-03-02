DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.435 -0,7%Euro1,1690 ±0,0%Öl79,44 +1,8%Gold5.364 +0,8%
Kaum Umschichtungen

4. Quartal 2025: So hat Paul Singers Hedgefonds Elliott investiert - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.

03.03.26 03:22 Uhr
NYSE- und NASDAQ-Aktien Etsy, PepsiCo & Co.: So sah das Portfolio von Paul Singers Hedgefonds Elliott in Q4 2025 aus | finanzen.net

Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quartal 2025 in zahlreiche Werte. Ein Blick ins Portfolio.

BILL Holdings Inc
Etsy Inc
Hewlett Packard Enterprise Co.
PepsiCo Inc.
Phillips 66
Pinterest
Southwest Airlines Co.
Suncor Energy Inc.
Triple Flag Precious Metals Corp
Institutionelle Anleger, die über 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Portfoliodaten vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen. Dies gibt auch Einblick in die Strategie von Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management. Zum Jahresende 2025 wies das Depot einen Gesamtwert von 22,59 Milliarden US-Dollar auf, wobei die Konzentration extrem hoch ist: Ganze 78,16 Prozent des Kapitals entfallen auf die zehn größten Positionen. Trotz dieser Ballung zeigte sich der Fonds im Schlussquartal äußerst beständig. Das folgende Ranking konzentriert sich rein auf Aktieninvestments; Derivate wie Puts und Calls bleiben unberücksichtigt. Stand der Daten ist der 31.12.2025.

Redaktion finanzen.net

4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management im Depot

Platz 11: Das Ranking

Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar müssen ihre Portfoliostruktur vierteljährlich gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Dieser Meldepflicht unterliegt auch Elliott Investment Management, der Hedgefonds des bekannten aktivistischen Investors Paul Singer. Zum Stichtag am 31. Dezember 2025 belief sich der Gesamtwert des Depots auf 22,59 Milliarden US-Dollar. Die folgende Aufstellung zeigt die zehn größten Aktienpositionen im vierten Quartal 2025, gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil.

Quelle: sec.gov, Bild: Thos Robinson/Getty Images for New York Times Sour

Platz 10: BILL Holding

Eröffnet wird die Top-10 der Singer-Investments BILL. Erst im vorangegangenen Quartal hat Elliott Investment Management die Position eröffnet - und seither auch nicht mehr angerührt. Die 3.000.000 im Depot enthaltenen Aktien des Finanztechnologie-Unternehmens hatte zum Stichtag einen Börsenwert von 163,62 Millionen US-Dollar und machten damit 0,72 Prozent des Portfolios aus. Damit verteidigt das Investment seine Platzierung.

Quelle: sec.gov, Bild: metamorworks / Shutterstock.com

Platz 9: PepsiCo

Ebenfalls seine Platzierung halten konnte PepsiCo. Mit einem Wert von 182,99 Millionen US-Dollar entsprach die Beteiligung einem Depot-Anteil von 0,8 Prozent. Auch hier blieb das Investment im Schlussquartal 2025 unangetastet. Nach wie vor hielt Singer 1.275.000 Anteilsscheine des Softdrink-Herstellers.

Quelle: sec.gov, Bild: PepsiCo

Platz 8: Etsy

Auch bei Etsy wurde im vierten Quartal nichts verändert. Immernoch befanden sich 5.000.000 Papiere des Online-Marktplatzes im Investmentportfolio von Elliott Investment Management. Mit einem Börsenwert von 277,2 Millionen US-Dollar am 31.12.2025 und einem Depot-Anteil von 1,23 Prozent hält Etsy weiterhin den 8. Platz.

Quelle: sec.gov, Bild: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Platz 7: Uniti Group

Die Uniti Group konnte ihre Platzierung ebenfalls verteidigen. Im vierten Quartal 2025 blieb das Investment am Spezialisten für Telekommunikationsinfrastruktur jedoch unberührt. So befanden sich weiterhin 59.012.219 Aktien des Unternehmens im Depot, die zum Jahresende 413,67 Millionen US-Dollar wert waren (1,83 Prozent Depot-Anteil).

Quelle: sec.gov, Bild: Konstantin Chagin / Shutterstock.com

Platz 6: Hewlett Packard Enterprise

Immer noch auf dem 6. Platz unter den Elliott Investment Management Top-Picks befindet sich die Beteiligung an Hewlett Packard Enterprise. Dabei hatten die unverändert 18.630.978 Aktien des US-Technologieunternehmens einen Börsenwert von 447,52 Millionen US-Dollar, was einem Portfolio-Anteil von 1,98 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 5: Pinterest

Pinterest kann im Schlussquartal 2025 ebenfalls seine Platzierung verteidigen. Verändert wurde die Beteiligung im Singer-Depot derweil nicht. Die im Portfolio enthaltenen 28.000.000 Titel des Internet-Konzerns waren zum Stichtag 724,92 Millionen US-Dollar wert und machten damit 3,21 Prozent des Depots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Ink Drop / Shutterstock.com

Platz 4: Southwest Airlines

Southwest Airlines ist die viertgrößte Beteiligung des Investors. 51.128.500 Papiere mit einem Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar entsprachen damit einem Anteil von 9,35 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Southwest

Platz 3: Suncor Energy

Auf Platz 3 fand sich im Berichtszeitraum das Suncor Energy-Investment wieder. Zum Stichtag befanden sich, nachdem auch hier keine Änderungen vorgenommen wurden, 52.670.800 Aktien des Unternehmens in Singer-Portfolio. Mit einem Börsenwert von 2,34 Milliarden US-Dollar kommt das Investment auf einen Anteil von 10,34 Prozent am gesamten Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: sockagphoto / Shutterstock.com

Platz 2: Phillips 66

Die Silbermedallie unter den Singer-Beteiligungen geht wie bereits im Vorquartal an Phillips 66. Ebenfalls unberührt wurden im Jahresendquartal weiterhin 19.251.000 Anteilsscheine des US-Energiekonzerns gehalten. Mit einem Börsenwert von 2,48 Milliarden US-Dollar kommt das Investment auf einen Depot-Anteil von 10,99 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Philips 66

Platz 1: Triple Flag Precious Metals

Weiterhin unangefochten auf dem Siegertreppchen befindet sich in Q4 2025 die Triple Flag Precious Metals-Beteiligung. Die unveränderten 133.815.727 im Elliott Investment Management-Depot enthaltenen Aktien hatten zum Stichtag einen Börsenwert von 4,45 Milliarden US-Dollar und entsprachen damit einem stolzen Portfolio-Anteil von 19,67 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: BILL und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Thos Robinson/Getty Images for New York Times

