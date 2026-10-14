Kaum Veränderungen: LUS-DAX schlussendlich auf Richtungssuche

LUS-DAX aktuell

14.10.26 17:57 Uhr

Am Abend agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Der LUS-DAX beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 25.307,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.447,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25.278,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.505,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.040,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.286,00 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,02 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3,14 Prozent auf 983,30 EUR), Merck (+ 3,13 Prozent auf 141,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,35 Prozent auf 357,30 EUR), Airbus SE (+ 2,09 Prozent auf 190,32 EUR) und Bayer (+ 2,08 Prozent auf 45,07 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,44 Prozent auf 135,28 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,64 Prozent auf 67,04 EUR), Zalando (-1,72 Prozent auf 23,96 EUR), Scout24 (-1,47 Prozent auf 73,80 EUR) und Commerzbank (-1,37 Prozent auf 38,09 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7.614.651 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 224,446 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net