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NASDAQ Composite-Entwicklung

Kaum Veränderungen: NASDAQ Composite eröffnet kaum verändert

Kaum Veränderungen: NASDAQ Composite eröffnet kaum verändert

Der NASDAQ Composite hält am dritten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
96.00 EUR -3.50 EUR -3.52 %
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AmeriServ Financial Inc.
4.66 USD -0.30 USD -6.05 %
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AXT Inc.
47.70 EUR -2.02 EUR -4.06 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
7.95 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Donegal Group Inc. (B)
23.10 USD -1.64 USD -6.63 %
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Elron Electronic Industries Ltd.
1.00 USD -0.25 USD -20.0 %
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Exelixis Inc.
48.61 EUR 1.98 EUR 4.26 %
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Geron Corp.
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inTest Corp.
8.75 EUR -0.20 EUR -2.23 %
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Lifecore Biomedical
3.70 EUR -0.04 EUR -1.07 %
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Lifetime Brands IncShs
7.80 EUR 0.15 EUR 1.96 %
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NVIDIA Corp.
190.00 EUR 2.20 EUR 1.17 %
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SIGA Technologies Inc.
3.24 USD 0.00 USD 0.0 %
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SMC Corp.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,108.60 USD 8.83 USD 0.03 %
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Um 15:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,00 Prozent fester bei 26.100,93 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,022 Prozent leichter bei 26.094,00 Punkten in den Handel, nach 26.099,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.117,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.062,68 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,977 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25.373,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 27.093,90 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 21.279,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 5,67 Prozent auf 59,29 USD), Geron (+ 4,39 Prozent auf 1,55 USD), Lifetime Brands (+ 4,23 Prozent auf 9,37 USD), Lifecore Biomedical (+ 3,87 Prozent auf 4,56 USD) und Exelixis (+ 3,78 Prozent auf 59,04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Elron Electronic Industries (-20,00 Prozent auf 1,00 USD), SMC (-10,82 Prozent auf 397,87 USD), Donegal Group B (-6,63 Prozent auf 23,10 USD), AmeriServ Financial (-6,05 Prozent auf 4,66 USD) und inTest (-6,00 Prozent auf 9,87 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.691.717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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