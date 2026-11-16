Kavita Fabrics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kavita Fabrics veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -6,690 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,56 Prozent auf 803,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 733,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net