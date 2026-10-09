KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 113,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY 2,36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen