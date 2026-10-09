KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 113,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY 2,36 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net