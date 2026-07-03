KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY präsentierte Quartalsergebnisse

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,38 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 116,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 63,80 JPY je Aktie generiert.

KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat am 03.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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