KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY präsentierte Quartalsergebnisse
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KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat am 03.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 116,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 63,80 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,32 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,38 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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