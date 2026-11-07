Kaycee Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Kaycee Industries äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Kaycee Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 179,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 149,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net